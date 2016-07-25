أهلي جدة يخسر أمام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي

خسر أهلي جدة، مواجهته الودية الثانية أمام فريق ميدلزبره، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن إطار معسكر الفريق الجداوي التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليا في إسبانيا.

وسجل هدفي النادي الإنجليزي اللاعبان دافيد نوقينت وجولين دي سارت، فيما شارك خلال المواجهة الإسباني ألفارو نيغريدو المنضم أخيرا إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من فالنسيا الإسباني.

وكان أهلي جدة قد تعادل مع خيتافى الإسباني بهدفين لكل منهما، في المواجهة الودية الأولى التي أقيمت بين الفريقين الجمعة الماضي، فيما سيخوض النادي الغربي اختباره الثالث خلال معسكره أمام ألكوكورن الإسباني في الـ27 من الشهر الجاري.