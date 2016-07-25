الرائد يعيد جيزاوي إلى الملاعب.. ويوقع مع سوادي

تعاقد الرائد مع عبدالرحيم جيزاوي لاعب الأهلي والنصر والاتحاد السابق لمدة موسم، فيما مددت تعاقدها مع سلطان سوادي، الذي كان معاراً إلى الفريق الموسم الماضي.

وانضم جيزاوي وسوادي إلى معسكر الرائد المقام حالياً في تركيا استعداداً للموسم المقبل.

وبدأ جيزاوي، لاعب المنتخب السعودي السابق، مشواره الكروي مع أهلي جدة في 2008 وحقق معه بطولة أندية الخليج وكأس الملك للأبطال 2011 و 2012 قبل الانتقال إلى النصر الذي لعب في صفوفه حتى منتصف موسم 2014-2015 ورفع معه كأس ولي العهد وبطولة الدوري، ورحل بعدها إلى اتحاد جدة لفترة قصيرة قبل أن تنتهي علاقة الطرفين مع نهاية الموسم ما قبل الماضي.



