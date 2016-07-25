الناهض وقاسم يبقيان في صفوف اتحاد جدة

جددت إدارة اتحاد جدة المكلفة عقدي هاني الناهض حارس المرمى، والمدافع محمد قاسم، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

وانتقل الناهض إلى الاتحاد قادماً من الطائي صيف 2012، وتولى حراسة مرمى الفريق خلال فترة إصابة فواز القرني بقطع في الرباط الصليبي موسم 2014-2015، إلا أن ظهوره العام الماضي كان أقل من سابقه بسبب تواجد الدولي السابق عساف القرني.

وفي المقابل تخرج محمد قاسم من فئات الاتحاد السنية وانضم إلى الفريق الأول في 2013.

وكانت إدارة أحمد مسعود قد جددت عقود كلاً من فهد المولد وجمال باجندوح مطلع فترة الانتقالات الصيفية.

