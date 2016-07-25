الهلال يهزم لخويا خلال 3 دقائق

سجل الهلال وصيف بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هدفين في غضون ثلاث دقائق ليهزم لخويا القطري 2-1 في مباراة ودية خلال المعسكر الحالي للفريقين في النمسا.



وانتهى الشوط الأول بتقدم لخويا بهدف سجله محمد جحفلي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه بعد 22 دقيقة من البداية.



لكن البرازيلي كارلوس إدواردو تعادل للهلال بعد بداية الشوط الثاني بست دقائق من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.



وأضاف الفريق السعودي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق عبر محمد موسى مدافع لخويا بالخطأ في مرماه بعدما حول برأسه تسديدة من ركلة ركنية في الشباك.



وشهدت المباراة مشاركة المغربي يوسف العربي المنتقل من غرناطة الاسباني إلى لخويا الشهر الحالي.



وقاد الهلال خلال المباراة مدربه الجديد جوستافو ماتوساس وهو من أوروجواي وحضرها مواطنه دانييل كارينيو مدرب المنتخب القطري.



ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي بطل الدوري في كأس السوبر في الثامن من الشهر المقبل في لندن بينما يستعد لخويا لدوري نجوم قطر الذي ينطلق منتصف سبتمبر المقبل.

