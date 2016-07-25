رسميا.. المجزّل يستأنف قرار تهبيطه إلى "الثانية"

قدم نادي المجزل رسميا، استئنافه إلى اتحاد الكرة السعودي ضد القرار الصادر من قبل لجنة الانضباط بتهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية، وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، عقب صعوده إلى دوري جميل للمحترفين.

وكتب المجزل عبر حسابه الرسمي في تويتر: "قدمت إدارة النادي مذكرة استئناف لأمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم على القرار الصادر من لجنة الانضباط بتهبيط النادي للدرجة الثانية وتغريمه بـ500 ألف ريال".

وكان اتحاد الكرة السعودي، قد أعلن الخميس الماضي، عن تهبيط نادي المجزل إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد صعوده إلى دوري جميل للمحترفين مع تغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت مخالفته للفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط.