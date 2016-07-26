أهلي جدة يخوض ثالث ودياته أمام "قاهر ريال مدريد"

يخوض أهلي جدة ثالث مبارياته الودية أمام الكوركون الإسباني في معسكره الحالي المقام في إسبانيا، بعدما تعادل في الأولى أمام خيتافي وميدلزبره الإنجليزي.

وسيحتضن ملعب مركز ماربيا الرياضي المباراة، فيما أبدى حسين المقهوي جاهزيته لخوض المباراة بعدما أنهى برنامجه العلاجي من الإصابة التي أبعدته عن المواجهتين الوديتين.

واحتل الكوركون المركز السابع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتبقى ذكرى "إلكوركونزو" هي الأبرز في تاريخ النادي عندما أقصى ريال مدريد من كأس الملك 2009-2010 بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب 4-0، وسط حضور كبار لاعبي فريق العاصمة الإسباني يتقدمهم رافاييل فان دير فارت وكريم بنزيمة ومارسيلو وراؤول ورود فان نيستلروي، وخسر إياباً بهدف ليتأهل إلى الدور التالي بمجموع المباراتين.

