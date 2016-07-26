الفتح ينذر إلتون.. ويبلغ الاتحاد السعودي عن غيابه

كشف خالد السعود مدير الاحتراف في الفتح أن ناديه أرسل انذاراً إلى لاعبه البرازيلي إلتون جوزيه، وزود اتحاد القدم السعودي بنسخة من الانذار وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال السعود في تصريح نقله حساب الفتح على "تويتر" : غياب إلتون عن التدريبات يعتبر مخالفة قانونية، وتم ارسال إنذار قانوني للاعب ومحاميه، وتم تزويد اتحاد القدم السعودي بصورة من الإنذار، وكذلك طلب من قبل النادي تزويد الاتحاد الدولي لكرة القدم بنسخة منه.

وزاد مدير الاحتراف بالنادي الأحسائي: على اللاعب تحديد موقفه حالاً، أما العودة إلى النادي كونه يرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، أو أنه سيخسر النادي بسبب تصرفاته الغير محسوبة وعليه أن يستعد لمواجهة العواقب، وكذلك الأندية التي تفاوضه أو تتعاقد معه.



ويعتبر هذا ثاني تصريح رسمي من الإدارة الفتحاوية تجاه لاعبها الذي اختفى عن الأنظار ورفض الانضمام إلى معسكر الفريق المقام حالياً في هولندا.

