ماتوساس يحلم بنجاح بوراس.. وماميتش يخشى مصير مواطنيه

وضعت الإدارة الهلالية برئاسة الأمير نواف بن سعد، ثقتها في الأورغوياني غوستافو ماتوساس لتولي الدفة الفنية لفريقها الأزرق خلال منافسات الموسم المقبل، وبذلك بات الرجل الأوروغوياني الثاني الذي يتولى المهمة ذاتها بين أروقة النادي العاصمي عقب مواطنه عمر بوراس.

الأوروغوياني بوراس، حقق نجاحا مع ناديه الأزرق خلال موسمه الأول 1987-1988 وذلك بتحقيقه لقب الدوري عقب استلامه زمام الأمور الفنية، حينها كان الهلال يحتل خامس الترتيب، ليتولى أثر نجاحه ذلك، الجهاز التدريبي للمنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج، والتي احتضنتها العاصمة الرياض، قبل العودة مجددا إلى البيت الأزرق ومن ثم إقالته بعد فترة قصيرة، وتحديدا عقب إقصاء القادسية لفريقه من بطولة كأس الملك آنذاك.

أهلي جدة، بطل الدوري وكأس الملك خلال الموسم المنصرم، استعان بمدرسة تدريبية برتغالية قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث تولى جوزيه غوميز قيادة الجهاز الفني، عقب رحيل السويسري كريستيان غروس، بعدما أمضى الأخير موسمين حقق خلالهما ثنائية الدوري والكأس إضافة إلى كأس ولي العهد في موسمه الأول.

مدرب التعاون الأسبق، تولى مهمة مواطنه فيتور بيريرا خلال الموسم 2013-2014 والتي لم تدم سوى موسم وحيد، احتل فيها الفريق الجداوي المرتبة الثالثة، بعد احتلاله خامس الترتيب خلال الموسم الذي سبق حضوره.

موسم بيريرا بين أروقة النادي الأخضر، صاحبه عدم رضى جماهير المدرج الأخضر، نظير مستويات فريقها المتذبذبة تحت قيادته، وبعض قناعاته الفنية، قبل أن يعلن مسيرو النادي الغربي وعبر مؤتمر صحافي إقالة بيريرا من منصبه.

أصفر العاصمة، بعد موسم مخيب لأنصاره عقب تتويجه ببطولة الدوري في موسمين متتاليين، أعلن اختياره للكرواتي زوران ماميتش، مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين، وبذلك يصبح الرجل الكرواتي الثالث الذي يقود الدفة الفنية الصفراء.

مواطنه رادان جاكنين، والقادم آنذاك من تدريب المنتخب الكويتي كان أول كرواتي يشرف على النصر خلال موسمه 2008-2009 في 10 مناسبات فقط، قبل أن يتلقى خبر إقالته من قبل مسيرو ناديه الأصفر وتحديداً بعد خسارة كأس الأندية الخليجية أمام أهلي جدة، في حين غادر دراغان سكوتشتتش النصر بعد تجربة قصيرة احتل على أثرها المرتبة الخامسة بواقع 10 مواجهات كذلك تحت قيادته خلال القسم الأخير للموسم 2010-2011، وودع خلالها دوري أبطال آسيا عقب خسارة ثقيلة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني.

جاره الشباب، اختار المدرب سامي الجابر لقيادة الفريق خلال الثلاثة مواسم المقبلة، فيما اتحاد جدة فقد وقع اختياره على التشيلي جوس لويس سيراباندو خلفا للروماني فيكتور بيتوركا، في تجربة جديدة للنادي الجداوي مع المدرسة التشيلية.