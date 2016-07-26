هل يستطيع الهلال فسخ عقد شراحيلي؟

أكد عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السعودية، أن نادي الهلال ملزم برفع التقارير الخاصة بانضباط خالد شراحيلي في التدريبات، مشيراً إلى أن النادي يستطيع فسخ عقد الحارس الدولي إذا كان العقد المبرم بين الطرفين يحتوي على شرط جزائي.

وزاد البرقان لـ"العربية.نت": "اللجنة وزعت اللائحة الموحدة على الأندية، وجاء فيها أن النادي الذي يريد معاقبة أحد لاعبيه بخصم يفوق 40% من راتبه، مجبر على إبلاغ اللجنة وأخذ موافقتها، وهذا الأمر ينطبق على المخالفات الكبيرة، مثل حادثة خالد شراحيلي أواخر الموسم الماضي".

وكانت إدارة الاحتراف بنادي الهلال قد رفعت تقريراً مفصلاً أواخر الأسبوع الماضي إلى لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي، يتضمن غياب شراحيلي عن 6 حصص تدريبية ومخالفات أخرى دونتها الإدارة على اللاعب.

وعن إمكانية فسخ عقد الهلال وشراحيلي من طرف النادي، أجاب البرقان: "إذا تضمن عقد اللاعب شرطاً جزائياً أو بنداً يشير إلى إمكانية فسخ العقد في حال تغيب اللاعب عن مباراة أو القيام بأي مخالفة، فهنا يستطيع النادي الطلب من لجنة الاحتراف فسخ العقد، مع الإشارة إلى أن النادي سيتحمل كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية عقده إذا اشتكى الأخير إلى غرفة فض المنازعات وأثبتت الأخيرة أن فسخ العقد لم يتم بطريقة نظامية". وأتبع: "إن لم يحتوِ العقد على شرط جزائي فبإمكان النادي التوجه إلى غرفة فض المنازعات، وهي من يتخذ قرار الفسخ من عدمه".

وبدأت علاقة الحارس الدولي وناديه تسير إلى مستقبل مجهول بعدما أبعدته إدارة الأمير نواف بن سعد عن الفريق أواخر الموسم الماضي بسبب أحداث خارج الملعب، وأصدرت بياناً في حينها أكدت خلاله أنها رفعت إلى اللجنة 9 مخالفات ارتكبها شراحيلي طوال الموسم الماضي.