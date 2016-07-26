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هيئة الرياضة: أهلي جدة يقلص 63 مليوناً من مديونياته

المصدر: العربية.نت
مساعد الزويهري والأمير فيصل بن خالد
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن أهلي جدة قلّص مديونياته قصيرة الأجل إلى ما يقارب 21 مليوناً، بعدما كانت 83.2 مليون ريال، وبالتالي سيحق له تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الهيئة في خبر صحفي نشرته على صفحتها الرسمية في "تويتر" : قدم الأهلي تقريراً بذلك، وتمت مراجعته من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، وتبين أنها كما في بيان اليوم 20.7 مليون ريال، وبذلك سيتم التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للسماح له بالتسجيل.

وزادت الهيئة: سيتم الإعلان عن ما يستجد حيال مديونيات الأندية فور مراجعتها من مكتب المحاسبة خلال فترة الانتقالات الحالية.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #مساعد الزويهري, #الهيئة العامة للرياضة

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