هيئة الرياضة: منع النصر من تسجيل المحليين والأجانب

أعلنت هيئة الرياضة منع النصر من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب بعدما كشفت مساء الثلاثاء عن وصول إجمالي مديونياته إلى 265 مليون ريال، فيما يُمنع الوحدة من تسجيل اللاعبين المحليين بسبب مديونياته البالغة 42 مليون ريال.

وقالت هيئة الرياضة بأن إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل على النصر تبلغ 72.9 مليون ريال، وفي المقابل تبلغ الالتزامات طويلة الأجل 192 مليوناً، بينما تبلغ الالتزامات قصيرة الأجل على الوحدة 12.5 مليون ريال، و29.7 مليون كالتزامات طويلة الأجل.

وسمحت الهيئة لأندية الخليج (قيمة التزاماته قصيرة الأجل 4.5 مليون ريال) ، والاتفاق (4.3 مليون) والمجزل (126 ألف ريال) بتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب.



ويجب على الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين خفض مديونياتها قبل انتهاء فترة التسجيل.

