موناكو يأسف لعدم نقل مباراته تلفزيونياً

أعرب نادي موناكو الفرنسي عن أسفه العميق حيال عدم نقل مباراته عبر التلفاز مع مضيفه فنربخشه التركي ضمن تصفيات الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



وسعى نادي الإمارة جاهدا لشراء حقوق نقل المباراة عبر موقعه على شبكة الإنترنت بغية السماح لمشجعيه بمتابعة مجريات اللقاء الناري أمام الفريق التركي .



وذكر موناكو على موقعة الرسمي "سيُحرم مشجعو موناكو وعشاق المستديرة من متابعة مباراة بالغة الأهمية ضمن التصفيات التمهيديّة لمسابقة دوري أبطال أوروبا".



وأكد النادي في بيانه أنه بذل قصارى جهده لشراء حقوق النقل عبر شبكة الإنترنت "عمل موناكو جاهدا لشراء حقوق نقل المواجهة عبر الإنترنت. للأسف، لم يمنحنا مالكو الحقوق الإذن لنقل المباراة".



وينتظر موناكو امتحان عسير على ملعب فنربخشه، لكن النادي الفرنسي عازم على تحقيق نتيجة إيجابية في تركيا قبيل استضافته موقعة الإياب على ملعب لويس الثاني.



