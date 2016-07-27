10 مدربين قدمهم الهلال إلى الأندية الخليجية

مع وصول جيورجيوس دونيس إلى الشارقة لقيادة ناديها، يرتفع عدد المدربين الذين بدأوا مشوارهم في الخليج مع نادي الهلال قبل الانتقال إلى أندية أخرى في منطقة الخليج إلى 10 مدربين، خلال فترة زمنية لم تتجاوز 19 عاماً.

وأعلن الشارقة عن تعاقده مع اليوناني دونيس الذي درب الهلال لمدة موسم ونصف حقق خلالها 3 بطولات، وهي كأس السوبر وكأس الملك وكأس ولي العهد، لكنه أقيل قبل آخر مباراة في الموسم أمام لوكومتيف طشقند.

أول المدربين الذين حضروا إلى الخليج من بوابة الهلال، كان البرازيلي هيرون فيريرا الذي درب الأزرق مطلع 1997 لكنه لم ينجح معه، ورحل بعدها إلى عددِ من الفرق في مصر والسودان، وعاد بعدها إلى الخليج عبر بوابة الأهلي القطري في 2009.

بعده بعام كان الألماني رينر هولمان، درب الهلال مطلع موسم 1998-1999، وأقيل بعد تنصيبه بفترة ليست طويلة، وانتقل إلى تدريب نصر دبي والكويت الكويتي والشعب والشباب الإماراتيين والوحدة والوكرة القطريين وتوقف عن التدريب قبل 8 مواسم عقب نهاية تجربته كمدرب للزمالك.

وبعد عام من إقالة هولمان، جلبت إدارة الأمير بندر بن محمد، المدرب الروماني الشهير أنخيل يوردانيسكو، وحقق الأخير بطولتي كأس ولي العهد وكأس آسيا لأبطال الدوري 2000، وانتقل مباشرة إلى رابيد بوخارست حتى نهاية العام الميلادي، وعاد إلى الخليج مدرباً للعين الإماراتي مطلع الألفية الحالية، وبعده اتحاد جدة الذي حقق معه دوري أبطال آسيا 2005، وعاد إلى العين من جديد قبل التوقف عن التدريب، لكنه تولى تدريب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2016 والنهائيات.

ويعتبر أديموس واحداً من المدربين الذين لا يحظون بالقبول الكامل من جماهير الهلال رغم أنه حضر إلى ناديها بعد تجارب مهمة في أياكس وفيردر بريمن وسبورتينغ خيخون الإسباني، لكنه حقق بطولة واحدة مع الأزرق وهي كأس ولي العهد 2003 على حساب أهلي جدة، وعقب إقالته تولى تدريب منتخب الإمارات لمدة عامين.

وأقال الهلاليون برئاسة الأمير محمد بن فيصل مدربهم البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي كان مدرباً لسبورتينغ لشبونة مطلع 2008، وبعد عام تولى تدريب المنتخب السعودي لمدة عامين، وفي 2013 استلم تدريب الوحدة الإماراتي لمدة موسمين قبل إقالته.

وبعد إقالة بيسيرو، أحضرت إدارة الهلال الدولي البرازيلي السابق تونينو سيريزو، لكنه أقيل بعد فترة قصيرة، وانتقل بعد ذلك إلى الشباب الإماراتي وبعده العين.

وفي مطلع موسم 2007-2008 تعاقدت إدارة الهلال مع الروماني كوزمين أولاريو الذي تولى تدريب ستيوا بوخارست قبلها بعام، وبقي في الرياض حتى حادثة إبعاده الشهيرة في 2009، واستلم تدريب أندية السد القطري والعين الإماراتي وأهلي دبي حيث أوصل الأخير إلى نهائي دوري أبطال آسيا بنسخته الماضية وحقق بطولة الدوري مع الفريقين الإمارتيين، كما تولى تدريب المنتخب السعودي مؤقتاً في كأس آسيا 2015.

وترك البلجيكي إيريك غيريتس تدريب مارسيليا الفرنسي ليقود الهلال في موسم 2009-2010، وحقق مع الأزرق بطولة الدوري وكأس ولي العهد ووصافة كأس الملك في الموسم الأول، وفي الموسم الثاني خرج من نصف نهائي كأس دوري أبطال آسيا على يد ذوب آهن أصفهان الإيراني، وانتقل إلى المغرب لتدريب منتخبها، قبل العودة بعد أقل من عامين على تركه الهلال كمدرب لنادي لخويا القطري الذي حقق معه لقب الدوري القطري، وانتقل في 2014 إلى الجزيرة الإماراتي لتدريبه.

وفي الموسم الماضي تولى سامي الجابر تدريب الوحدة الإماراتي لمدة 3 أشهر، بعدما أقيل من تدريب الهلال نهاية موسم 2013-2014، وسيستلم الدولي السعودي السابق تدريب الشباب في الموسم المقبل.