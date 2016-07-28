إدارة الأخضر: المقهوي بقي 3 أسابيع دون علاج

أكدت إدارة المنتخب السعودي أن حسين المقهوي لاعب أهلي جدة حضر إلى معسكر الأخضر الأخير مصاباً، وأن الجهاز الطبي في المنتخب وضع له خطة علاجية وبرامج تأهيلية، وذلك بخلاف ما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأن لاعب الوسط تعرض إلى الإصابة في المعسكر النمساوي.

وقالت إدارة المنتخب في بيان: اثناء استدعاء اللاعبين والتواصل معهم من خلال الهاتف قبل بداية المعسكر، ثبت أن اللاعب حسين المقهوي أصيب في منتصف شهر رمضان الماضي، ولم يتلقى حينها أي استشارة طبية ولا أي علاج طبي سواءً في ناديه أو خارجه، نظراً لموافقتها فترة الإجازة، وعند حضور اللاعب لتجمع لاعبي المنتخب بمدينة الرياض ثبت إصابته بشد في العضلة الضامة وحينها لم يكن معسكر ناديه قد بدأ، وقد تم التواصل مع ادارة النادي الأهلي واعلامهم بذلك رسمياً.

وزادت: بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب رأى مرافقة اللاعب مع اللاعبين إلى معسكر النمسا، ووضع خطة علاجية له، وهو ماتم بالفعل، حيث اجريت للاعب حسين المقهوي اشعة تشخيصية وبرامج إعدادية وتأهيليه منفرداً رافقها تواصل مع الادارة والجهاز الطبي في النادي الأهلي ومشاورتهم في عودة اللاعب إلى مدينة جدة، وقد استحسن الأخوة في النادي الأهلي بقاء اللاعب في معسكر المنتخب والالتحاق بمعسكر النادي في أسبانيا بعد الانتهاء من معسكر المنتخب،

وختم البيان: وقد ثبت من خلال التطور في حالة اللاعب نجاح البرنامج المعد له، حيث شارك في التمارين الجماعية في الأيام الأولى من التحاقه بمعسكر ناديه في أسبانيا، وذلك بعد تعرضه لاصابة لم تعالج لمدة تقارب ثلاثة اسابيع".

