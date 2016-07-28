إيقاف العداء مسرحي عن المشاركة في ريو بسبب عينة إيجابية

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى عن إيقاف العداء يوسف مسرحي عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو بسبب وجود عينة إيجابية في عينته في فحص أجراه اللاعب منتصف الشهر الماضي.

وقال الاتحاد السعودي لألعاب القوى في بيان نشره الموقع الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى وبناء على توصية اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى يوسف احمد مسرحي لثبوت وجود مادة محظورة في عينة البول التي اخذت منه بتاريخ ١٥-٦-٢٠١٦ خلال معسكره التدريبي عند فحص العينة (A) في المختبر المعتمد للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في مدينة سولت ليك بالولايات المتحدة الأمريكية ، ورغم إفادة اللاعب الأولية انه لم يتناول اي مادة محظورة الا انه تم استبعاد اللاعب من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل (ريو٢٠١٦م).

وزاد البيان: تم طلب فحص العينة (B) وللأسف ثبت وجود نفس المادة فيها وتطابقها مع نتائج العينة (A) ووفقاً للاجراءات المتبعة في هذاالنوع من المخالفات فقد تم تحديد جلسة الاستماع المقرر عقدها يوم ٧-٨-٢٠١٦م بمقر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالمجمع الأولمبي بالرياض وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور اللاعب وعضوين من مجلس إدارة الاتحاد، على أن يتم رفع ما دار في الجلسة إلى اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات لإصدار ما تراه مناسباً.

وأعرب اتحاد ألعاب القوى عن أسفه لحدوث مثل هذه المخالفة، مشيراً في بيانه إلى أن اللاعب خضع إلى أكثر من 50 تحليلاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية وجميعها كانت سلبية.

