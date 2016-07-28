تأجيل التصويت على تمديد فترة مجلس إدارة اتحاد القدم

أجّل اتحاد القدم السعودي التصويت على تمديد فترة مجلس إدارته حتى نهاية الموسم المقبل إلى اجتماع الجمعية العمومية القادم، فيما طلبت أندية الدرجة الأولى السماح لها بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية استثنائياً بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية.

وكان فوزي الباشا رئيس نادي الخليج قد اقترح تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية الموسم، كون فترته الحالية تنتهي في ديسمبر القادم، وقرر الأعضاء تأجيل التصويت إلى الاجتماع القادم.

وأعلن اتحاد القدم عن مطالبته للشركة الناقلة لدوري الدرجة الأولى بدفع مبلغ يقارب 100 مليون ريال لم يستلمها حتى الآن، وطالبت أندية الدرجة الأولى باستثنائها من شروط التسجيل المتعلقة بتسديد الرواتب كون مستحقاتها المالية لم تحصّل بعد.