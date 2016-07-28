المريح: "التجربة المصرية" الحل الأمثل لأزمة المجزّل

طالب مريح المريح، رئيس نادي العروبة، بزيادة عدد الأندية في دوري جميل للمحترفين إلى 16 فريقا في موسم استثنائي بعد تهبيط نادي المجزل، لتجنب الوقوع في الشبهات، على غرار ما حدث في الدوري المصري قبل ثلاثة مواسم، مؤكدا في الوقت ذاته، عدم توقيعه إبراء ذمة عند مصادقة وتزكية اتحاد الكرة خلال الجمعية المقبلة.

وقال المريح في حديثه لـ"قناة العربية": "أخذت فرصتي للحديث عن حق أندية الدرجة الأولى بالصعود وليس العروبة فقط، آثرت حق العروبة لحق الأندية".

وأضاف: "من منبر العربية أود القول للاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء الجمعية العمومية، إذا وقعت مظلمة على نادي العروبة أو أي نادٍ، فلن نصادق على تزكية الاتحاد في الجمعية القادمة، وحال التوقيع على إبراء الذمة لن أوقع".

وزاد المريح في حديثه: "أطالب أعضاء الجمعية العمومية بعدم التصديق إذا وقعت مظلمة على نادي العروبة، وللباطن ونجران حق الحديث لكنني أتكلم بصفتي رئيس نادي العروبة، المظلمة راح تقع سواء كانت على العروبة أو الباطن أو نجران، بسبب عدم وجود آلية صعود وهبوط في هذه الحالة بعدما قمنا بالبحث في جميع اللوائح".

وعن حل تلك المشكلة وحفظ حقوق الأندية المطالبة بحقها في الصعود، اختتم رئيس النادي الشمالي حديثه: "الحل الأسلم من وجهة نظري هو زيادة عدد أندية دوري جميل إلى 16 فريقا في موسم استثنائي، لتجنب الوقوع في الشبهات وعدم ظلم أي من الأندية التي طالبت بحقها في الصعود، حال الدوري المصري عندما أوقف قبل ثلاث سنوات تمت زيادة الأندية في الدوري".