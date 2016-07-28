كم تمثل ديون الدوري السعودي مقارنة بكبار أوروبا؟

أعلنت هيئة الرياضة السعودية قبل أيام قائمة تفصيلية بجميع ديون أندية دوري جميل للمحترفين عقب أسابيع من انتظار تقديم 5 أندية بياناتها المالية، وكشفت الأرقام عن 1.1 مليار ريال تعتبر ديوناً لـ14 نادٍ في الدوري.

ويتقدم اتحاد جدة قائمة المديونين بمبالغ تصل 299 مليون ريال، وخلفه النصر الذي يقل عنه بـ34 مليوناً، فيما يعتبر المجزل أقل الأندية ديوناً بمبلغ لا يتجاوز 158 ألف ريال.

وتجبر الهيئة العامة للرياضة الأندية على خفض مديونياتها بحسب ترتيبها في الدوري منذ موسم 2011-2012 وحتى نهاية الموسم الماضي، إذا ما أرادت تسجيل لاعبين محليين وأجانب.

ديون الأندية الإسبانية

في إسبانيا، يتم تغليف معلومات بعض الأندية بالسرية، وتكشف رابطة الدوري الإسباني عن الديون بشكل عام، دون أرقام مخصصة لكل نادِ، وفي الموسم الماضي كانت الديون على أندية الدرجتين الأولى والثانية 1.8 مليار يورو (7.5 مليار ريال سعودي) منها 300 مليون يورو (1.2 مليار) تطالب بها مصلحة الضرائب الإسبانية.

وتعتبر الرابطة أن مبلغ 300 مليون يورو والذي تسعى مصلحة الضرائب للحصول عليه رقما ممتازا للغاية كونها – المصلحة – كانت تطالب الأندية بـ650 مليون يورو قبل موسمين فقط.

وإذا عجز نادِ عن تسديد الديون، يوضع تحت الحراسة القضائية، ويتصرف الحارس القضائي بكل ما يتعلق بالنادي ما عدا التدخل بالتشكيلة، حتى الوصول إلى حل مع الدائنين، وإذا لم يصل الدائن والمديون إلى حل يتم تهبيط النادي مثلما حدث مع نادي إليتش نهاية الموسم ما قبل الماضي عندما عجز عن الوصول إلى حل مع مصلحة الضرائب الإسبانية وتم تهبيطه إلى الدرجة الثانية رغم حلوله في المركز 13 في موسم 2014-2015، وتصعيد إيبار بدلاً منه.

أرقام رابطة الدوري الإسباني الخاصة بالديون تكشف أن 4 أندية تفوق ديونها 350 مليون يورو، وفي المقابل تقل ديون 22 نادياً عن 20 مليون يورو.

ديون الأندية الإنجليزية

أما لدى الإنجليز فالوضع يختلف كثيراً، والأرقام تبدو أضخم من جميع البطولات الأخرى بوصول ديون الأندية الإنجليزية إلى 2.5 مليار جنيه أسترليني (12.5 مليار ريال سعودي) وأضخمها ديون تشيلي لمالكه رومان أبراموفيتش البالغة 985 مليون جنيه أسترليني، يستردها من المشتري الجديد إذا ما قرر الملياردير الروسي بيع النادي اللندني.

وعلى النقيض من تشيلسي، يظهر ناديا توتنهام وسوانزي برصيد أبيض من الديون.

وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي فإن 75% من الديون التي بذمة الأندية الإنجليزية لمصلحة ملّاكها، كما أن عقود الرعاية والنقل التلفزيوني والعائدات الأخرى تبقي الأندية في وضع مالي مقبول.

ويملك الإنجليز قانوناً برلمانياً يٌدعى "الإدارة" وهو أن يتم إدارة النادي من قبل جهات قضائية في حالة قربه من الإفلاس، وبمجرد دخول الإدارة إلى النادي يتم معاقبة الأخير بخصم نقاط من رصيده، مثلما حدث مع بورتسموث الذي خصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز ليهبط إلى الدرجة الثانية.

ديون الأندية الإيطالية

ويعاني الطليان من المشاكل المالية في دوريهم، فديون أندية الدرجة الأولى بلغت 1.7 مليار يورو (7 مليارات ريال)، منها مليار يورو كقروض بنكية على الأندية.

وتبقى قصة هبوط بارما هي الأبرز بعدما عجز عن تسديد رواتب لاعبيه وإيجار الملعب، وخصم منه مجموعة من النقاط تسببت في هبوطه، ثم أعلن النادي إفلاسه لعدم قدرته على تسديد مبالغ مالية تفوق 240 مليون يورو بما فيها رواتب لاعبيه، ليقرر الاتحاد الكروي تهبيطه إلى الدرجة الرابعة، لكن النادي صعد إلى الدرجة الثالثة وغيّر اسمه إلى بارما كالتشيو 1931.

ديون الأندية الألمانية

ويعتبر وضع الأندية الألمانية المالي أكثر من جيد، فأغلب الأندية تنهي مواسمها بتحقيق ربح، وذلك بسبب أنظمة الاتحاد الألماني لكرة القدم التي تجبر النادي على تجديد رخصته للمشاركة في "بوندسليغا" وبعد التأكد من قدراته المالية يشارك في البطولة، أما إذا كان النادي يعاني بعض الشيء من الناحية المالية مثل نادي شالكه الذي لا يزال يسدد تكاليف تشييد ملعبه، ينظر الاتحاد إلى تاريخه البنكي، كما يجبر الاتحاد النادي المتعثر بالتخلص من لاعب يماثل سعره قيمة اللاعب الجديد الذي يرغب بالتعاقد معه.