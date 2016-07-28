مهاجمو اتحاد جدة.. ريفاس وبوشروان الأفضل

بتعاقد اتحاد جدة مع اللاعب أحمد العكايشي، بات المهاجم التونسي الثاني الذي يقود هجوم النادي الجداوي عقب مواطنه أمين الشرميطي الذي ارتدى الشعار الاتحادي خلال موسمه 2009-2010.

المغربي هشام بوشروان، قاد هجوم النادي الغربي وساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه الأصفر لبطولة الدوري السعودي خلال موسمه 2008-2009 وذلك بعد تسجيله 12 هدفا، فيما الموسم الذي يليه لم يستطع هز شباك خصومه سوى في 8 مناسبات خلال مواجهات فريقه الدورية.

موسم 2009-2010، اختار مسيرو اتحاد جدة التونسي أمين الشرميطي لقيادة هجوم الفريق، حيث استطاع تسجيل 7 أهداف من أصل 14 مباراة خاضها بشعار النادي الجداوي.

المصري عماد متعب، ومن خلال تجربة احترافية أولى في الملاعب السعودية، اختار النادي الغربي لتمثيله خلال الموسم 2008-2009 ، والذي أحرز خلاله 10 أهداف بواقع 1041 دقيقة لعب، قبل أن تنهي اصابة الرباط الصليبي مشواره مع النادي الأصفر.

واستقطب الاتحاديون صيف 2009-2010 الجزائري عبدالملك زيايه، والذي تمكن من اسعاد جماهيره أثر إحرازه 9 أهداف من أصل 23 مباراة، فيما سجل خلال الموسم الذي عقبه هدفين من أصل 4 مباريات بشعار النادي الجداوي.

ولم يجد أنصار النادي الغربي ضالتهم في الثنائي فابريس أونداما وفوزي عبدالغني، إذ فشل أونداما بالتسجيل سوى هدفا يتيما من أصل 5 مواجهات خاضها منها واحدة أكملها حتى النهاية، فيما الآخر فشل من زيارة الشباك نهائيا.

وأحرز البرازيلي دييغو دي سوزا هدفين من أصل 5 مواجهات إبان تمثيله اتحاد جدة، قبل أن يشد رحاله إلى بلاده ويحل مواطنه روسيمار أمانسيو الذي استطاع تسجيل هدفين بعد خوضه 6 مواجهات.

وخلال الموسم 2013-2014 أعلنت الإدارة الاتحادية آنذاك انضمام المهاجم فرناندو بيانو، إلى صفوف الفريق، فيما لم يحرز لاعب الوحدة والجزيرة الإماراتيين السابق عدا هدفا وحيدا في شباك التعاون، بينما اللبناني محمد حيدر الذي ارتدى الشعار الاتحادي في الموسم ذاته، لم يستطع التسجيل واسعاد المدرج الأصفر، قبل أن يرحل إلى الأحساء لتمثيل نادي الفتح.

وخلال الموسم الذي عقبه، وعلى الرغم من مشاركاته الضئيلة، أحرز العاجي ديدييه ياكونان هدفين بواقع 338 دقيقة بشعار الاتحاد.

وبرز الفنزويلي جيلمين ريفاس بشكل لافت للأنظار مع ناديه الجداوي، خلال منافسات الموسم المنصرم 2015-2016، بعدما تمكن من احراز 19 هدفا من أصل 25 مباراة، قبل أن تعلن الإدارة الاتحادية الجديدة برئاسة أحمد مسعود، رحيل هداف الفريق إلى الدوري الإماراتي والانضمام إلى صفوف الشارقة الإماراتي، الأخير الذي أعلن تعاقده مع اليوناني دونيس، المدير الفني السابق لنادي الهلال.