61 ألف ريال قيمة المقصورة الخاصة في مباراة السوبر

أعلن نادي فولهام الإنجليزي أن قيمة المقصورة الخاصة في ملعب كرافتين كوتج في مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والأهلي تبلغ 61 ألف ريال للمقصورة الواحدة والتي تتسع لعدد يصل إلى 10 أشخاص.

وقال النادي اللندني في موقعه الرسمي: ستكون قيمة المقصورة 12.4 ألف جنيه أسترليني، وتحتوي على شرفة خارجية لمتابعة المباراة، ومشروبات باردة وساخنة تقدم للضيوف قبل انطلاق المواجهة، كما يتم توزيع الشاي والقهوة والمخبوزات بين شوطي المباراة بشكل مجاني.

وتقام مباراة كأس السوبر يوم الثامن من الشهر المقبل للمرة الثانية على التوالي في لندن بعدما احتضن ملعب لوفتوس رود المباراة الأولى بين الهلال والنصر.