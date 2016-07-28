عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

61 ألف ريال قيمة المقصورة الخاصة في مباراة السوبر

المصدر: العربية.نت
ملعب كرافتين كوتيج الذي سيحتضن المباراة
رابط مختصر

أعلن نادي فولهام الإنجليزي أن قيمة المقصورة الخاصة في ملعب كرافتين كوتج في مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والأهلي تبلغ 61 ألف ريال للمقصورة الواحدة والتي تتسع لعدد يصل إلى 10 أشخاص.

وقال النادي اللندني في موقعه الرسمي: ستكون قيمة المقصورة 12.4 ألف جنيه أسترليني، وتحتوي على شرفة خارجية لمتابعة المباراة، ومشروبات باردة وساخنة تقدم للضيوف قبل انطلاق المواجهة، كما يتم توزيع الشاي والقهوة والمخبوزات بين شوطي المباراة بشكل مجاني.

وتقام مباراة كأس السوبر يوم الثامن من الشهر المقبل للمرة الثانية على التوالي في لندن بعدما احتضن ملعب لوفتوس رود المباراة الأولى بين الهلال والنصر.

كلمات دالّة

#كأس السوبر, #الأهلي, #الهلال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر