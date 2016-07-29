شروط الفتح أمام إلتون.. العودة..جلب عرض..أو "الشرط"

وضعت إدارة الفتح مهلة أمام لاعبها إلتون جوزيه للعودة إلى الفريق أو إرسال عرض مكتوب من أي نادٍ يرغب بالحصول على خدماته قبل التوجه إلى الاتحاد الدولي لرفع قضية ضده بعدما تغيب عن تدريبات الفريق ورفض العودة إلى النادي.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة الفتح اقتربت من ضم اللاعب الأجنبي الرابع الذي سيكون بديلاً لإلتون، ورغم ذلك طالبت الأخير بالعودة إلى تدريبات الفريق، أو إرسال عرض مكتوب من قبل أي نادٍ يرغب بالحصول على خدمات صانع الألعاب البرازيلي وشراء المدة المتبقية من عقده مع النادي والتي ستنتهي الصيف المقبل، وخيار ثالث يتمثل بدفع مليوني دولار تمثل الشرط الجزائي لعقد اللاعب مع النادي الأحسائي وفك الارتباط.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن وكيل أعمال إلتون أوعز لبعض الوسطاء البحث عن عرض للاعب البرازيلي في الدوريات الخليجية وبيع عقده.

وكانت إدارة الفتح قد أعلنت غياب إلتون عن تدريبات الفريق مطلع الشهر الجاري وغيابه عن المعسكر الإعدادي، قبل أن تصدر بياناً صحافياً على لسان خالد السعود مدير الاحتراف بالنادي الأحسائي يؤكد من خلاله توجيه إنذار رسمي إلى اللاعب بشأن غيابه، وتزويد اتحاد القدم السعودي بصورة منه.

ويلعب إلتون (30 عاماً) مع الفتح منذ مطلع موسم 2011-2012، وكان عنصراً أساسياً في قائمة الفريق التي حققت لقب الدوري السعودي 2012-2013، وصولاً إلى حمل شارة قيادة الفريق في العديد من المباريات.