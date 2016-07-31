أهلي جدة يبقي السومة في صفوفه حتى 2020

أعلن أهلي جدة بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، في وقت متأخر من يوم السبت تمديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة لعامين إضافيين ليضمن بقاء هدافه حتى 2020.



ونشر حساب الأهلي على تويتر صورا للسومة وهو يوقع على العقد الجديد لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.



وانضم السومة (27 عاما) إلى الأهلي في مايو 2014 من القادسية الكويتي بعقد يمتد لعامين، ومدد النادي القادم من جدة تعاقده حتى 2018 في ديسمبر.



وسجل السومة 49 هدفا في الدوري في عامين مع الأهلي وقاده في الموسم المنصرم لإنهاء انتظاره الطويل من أجل التتويج وساعده على إحراز لقبه الأول في الدوري في أكثر من 30 عاما بفضل 27 هدفا في 26 مباراة.



كما قاد المهاجم السوري الأهلي للفوز بكأس الملك في مايو الماضي، بعدما أحرز هدفين في النهائي ضد النصر ليحقق فريقه الثنائية المحلية لأول مرة منذ 1977-1978.