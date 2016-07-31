السومة يتجاوز 15 أهلاوياً.. ويقترب من فيكتور وعماد

بإمضاء عمر السومة على عقده الجديد مع أهلي جدة والممتد حتى 2020، سيكون اللاعب السوري المهاجم ثالث لاعب أجنبي يستمر فترة طويلة مع بطل الدوري السعودي خلال العقد الماضي، بعدما حضر 17 لاعباً، أغلبهم لم يستمر أكثر من فترة انتقالات واحدة.

ولا يفوق السومة، الذي سيدخل موسمه الثالث مع الأهلي، إلا اللاعبان فيكتور سيموس الذي استمر مع أهلي جدة منذ مطلع 2010 وحتى أواخر 2013 (4 مواسم بينها 3 مواسم كاملة) والعماني عماد الحوسني الذي اشترى الأهلاويون عقده في أغسطس 2010 وبقي معهم حتى نهاية موسم 2012-2013 (3 مواسم).

وحقق الثنائي بطولتي كأس الملك للأبطال 2011-2012 أثناء تواجدهما مع أخضر الغربية، وبلغا نهائي دوري أبطال آسيا 2012 قبل الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية.

وفي المقابل، استمر الكوري الجنوبي سوك هيون لمدة موسم خلال فترة إشراف البرتغالي فيتور بيريرا على الأهلي (2013-2014) لكنه لم يحقق أي بطولة، فيما احتفل التونسي هيكل قمامدية الذي حضر معاراً من ستراسبورغ الفرنسي في موسم 2006-2007 بحصول الأهلي على بطولتي كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد أمام الغريم التقليدي الاتحاد.

وخلال العقد الماضي، لم يستمر 9 مهاجمين بارتداء قميص الأهلي أكثر من فترة انتقالات واحدة، وهم البرتغالي لويس ليال (2014) الذي قدم في فترة الانتقالات الشتوية ذلك الموسم ورحل بعد نهائي كأس الملك أمام الشباب، وبديله مصطفى الكبير الذي رحل في شتاء 2015، وكذلك بديله البرازيلي أوزفالدو القادم إلى الأهلي في شتاء 2015 ورحل عنه في الصيف اللاحق.

ولم يبق البرازيلي واندرسون دي كارمو الذي جاء إلى الأهلي كلاعب معروف في الدوري السويدي صيف 2010 إلا فترة انتقالات واحدة ورحل عن الأهلي بعدها، وقبله الأرجنتيني خافيير توليدو الذي مثل الأهلي في 2009 واستبدله المسيرون بالبرازيلي فيكتور سيموس، أما النيجري جودين والبرازيلي فال بيانو والمغربي جواد أقدار والبرازيلي رودريغو غوارو ومواطنه أندرسون نونيز والسويدي نبيل بهوي حضروا إلى الأهلي في فترة انتقالات واحدة ورحلوا دون وضع أي بصمة.

ولعب العراقي يونس محمود في صفوف أهلي جدة بديلاً لفيكتور سيموس لمدة شهرين بعدما حضر كلاعب حر، أما النيجيري إسحاق بروميس فشارك مع الأهلي مباراتين في موسم 2014-2015 وألغت الإدارة عقده بعدهما.