العكايشي: فضلت الاتحاد على الآخرين رغم ارتفاع عروضهم

أكد التونسي أحمد العكايشي لاعب اتحاد جدة الجديد أن مواطنه أمين الشرميطي اللاعب السابق في النادي شجعه على قبول العرض والانتقال إلى السعودية في تجربة احترافية جديدة، رغم قلة العرض المالي مقارنة بالعروض التي وصلته من أندية أخرى.

وقال العكايشي في مؤتمر تقديمه لاعباً اتحادياً جديداً: أنا سعيد جداً بالتواجد في نادي الاتحاد، والحقيقة إني تلقيت العديد من العروض المالية من أندية أخرى، لكن فضلت عرض الاتحاد رغم قلته مقارنة بتلك العروض.

وزاد المهاجم التونسي: أمين الشرميطي"لاعب الاتحاد في موسم 2009-2010" شجعني على الانتقال، وتحدث معي كثيراً حول النادي، والآن أريد تحقيق البطولات مع الفريق. مضيفاً عن زميله محمود عبدالمنعم كهربا: أعرفه منذ كان في الزمالك، وسنشكل ثنائياً قوياً.