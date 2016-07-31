مدرب المجزّل: جهزنا الفريق للظهور بأفضل صورة

أكد أرثر بيرنانديس، المدير الفني للمجزل، أن الهدف من إقامة المعسكر الخارجي في مصر هو تجهيز فريقه للظهور بأفضل صورة خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال بيرنانديس في حديثه لـ"العربية": "الهدف من معسكرنا هو تجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل". وأضاف: "نحن قررنا أن نخوض ثلاث مراحل إعدادية، المرحلة الأولى كانت في الرياض، والثانية هنا في القاهرة، والثالثة الأخيرة ستكون هناك في الرياض من جديد".

وزاد: "لدينا برنامج محدد سابقاً، لعبنا مباريات ودية، والأندية التي لعبنا أمامها جيدة، ولكن لا نزال ننتظر الانتهاء من ملف اللاعبين الأجانب ليكتمل الفريق".