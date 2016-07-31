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مدرب المجزّل: جهزنا الفريق للظهور بأفضل صورة

المصدر: القاهرة - نيرمين سامي
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أكد أرثر بيرنانديس، المدير الفني للمجزل، أن الهدف من إقامة المعسكر الخارجي في مصر هو تجهيز فريقه للظهور بأفضل صورة خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال بيرنانديس في حديثه لـ"العربية": "الهدف من معسكرنا هو تجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل". وأضاف: "نحن قررنا أن نخوض ثلاث مراحل إعدادية، المرحلة الأولى كانت في الرياض، والثانية هنا في القاهرة، والثالثة الأخيرة ستكون هناك في الرياض من جديد".

وزاد: "لدينا برنامج محدد سابقاً، لعبنا مباريات ودية، والأندية التي لعبنا أمامها جيدة، ولكن لا نزال ننتظر الانتهاء من ملف اللاعبين الأجانب ليكتمل الفريق".

كلمات دالّة

#المجزل, #الدوري السعودي

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