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الهلال يعاود تدريباته.. والثنائي يواصل التأهيل

المصدر: العربية.نت
لاعبو الهلال يستمعون إلى توجيهات المدرب غوستافو ماتوساس
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أجرى ماجد النجراني حصة علاجية في العيادة الطبية بمقر إقامة بعثة الهلال في النمسا، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة الودية التي كسبها فريقه أمام رويزسبور التركي، فيما واصل زميلاه ياسر الشهراني وفيصل درويش برنامجيهما العلاجيين المعد لهما مسبقا.

وكان الفريق الأزرق قد عاود تدريباته عقب مواجهته رويزسبور التركي والتي تغلب فيها بستة أهداف مقابل هدفين، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، في حين أدى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، قبل أن يختتم المدرب غوستافو ماتوساس المران الأزرق بمناورة على ربع مساحة الملعب.

وسيؤدي اللاعبون حصة تدريبية مسائية في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة البعثة الزرقاء.

كلمات دالّة

#الهلال, #النمسا, #غوستافو ماتوساس

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