لجنة الطعون تعيد المشامع إلى قائمة فوزي الباشا

عاد المرشح علي المشامع إلى القائمة النهائية في انتخابات نادي الخليج، بعدما نقضت لجنة الطعون قرار استبعاده عبر قرار من وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة.

وكان المشامع قد استبعد من القائمة الأولية بسبب نقص في السداد، لكنه استطاع إثبات عكسه، كما تضمن الخطاب الإشارة إلى طعون مقدمة من عضوين في الجمعية العمومية لقيد ترشيح بعض المرشحين بحجة عدم استيفاء الشروط بالإضافة إلى مخالفات أخرى رأت الهيئة العامة للرياضة عدم قبولها موضوعاً بعدما قبلتها شكلاً.

وبعد قرار النقض، باتت القائمة النهائية لمرشحي رئاسة وعضوية مجلس الإدارة كلاً من فوزي الباشا مرشحاً للرئاسة، وعلي المشامع وحسين الصادق وعلي السيهاتي ومصطفى الراشد وعبدالله الكابه وعلي آل برهان كمرشحين لعضوية المجلس.