الخيبري: أنتظر قرار ماميتش لتمثيل النصر

امتدح علي الخيبري، لاعب نادي النصر، معسكر فريقه الأصفر الذي أقامه في كرواتيا تحضيرا للموسم الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته، جاهزيته التامة وانتظار فرصة مشاركته بشعار النادي العاصمي خلال منافسات الموسم المقبل.

ولم يحظ المدافع الشاب بفرصة ارتداء الشعار الأصفر، منذ أن استقطبه النادي العاصمي صيف 2014 قادما من ناديه العروبة بعد منافسة جاره الشباب، قبل أن يرحل عنه معارا في تجربة احترافية خارجية لمدة 6 أشهر عبر بوابة السيلية القطري خلال منافسات الموسم قبل الماضي، ومثلها إلى نجران خلال الموسم المنقضي.

وقال الخيبري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "قدمت إلى النصر طامحا في ارتداء شعاره والدفاع عن ألوانه، ناد كبير كالنصر الجميع يحلم بتمثيله". وأضاف: "منذ قدومي لم أحظ بفرصة لعب كافية لإثبات وجودي خلال الموسمين الماضيين، اضطررت حينها للرحيل على سبيل الإعارة إلى الدوري القطري، كذلك الموسم المنصرم حينما اخترت نجران بحثا عن فرصة اللعب، بعدما رغب في استقطابي أيضا على سبيل الإعارة رفقة أندية عدة".

وأردف من ساهم في صعود العروبة إلى مصاف أندية الكبار، وبقاءه لموسم آخر: "في موسمي الثالث بين أسوار النصر، أتمنى أن أحظى بفرصة تمثيله، بعدما خضت مواجهات الفريق الودية خلال معسكر كرواتيا، وأمام أنظار المدرب زوران ماميتش، الذي أنتظر منه الإشارة للمشاركة وتحقيق حلم تمثيل النصر، وفي المناسبة أرى أن معسكر كرواتيا ناجحا وسينعكس ذلك جليا على ما يقدمه الفريق من مستويات خلال منافسات الموسم الجديد".

وارتدى الخيبري شعار نجران إبان إعارته الموسم المنقضي في 18 مواجهة، فيما استطاع هز شباك خصومه في 3 مناسبات، كانت أمام أندية التعاون، القادسية، الفتح.