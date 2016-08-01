تعيين ريمه بنت بندر وكيلا للقسم النسائي في هيئة الرياضة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين على تعيين الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان على وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.



وقدمت الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان شكرها للقيادة على تعيينها وكيلاً لرئيس الهيئة العامة للرياضة، وقالت في تصريح صحفي نقله حساب الهيئة على "تويتر": هذه الثقة مصدر اعتزاز وفخر لي، أتشرف معه بخدمة وطني الغالي، أسال الله العلي العظيم أن يوفقني في تقديم ما يسهم في تحقيق تطلعات قادة هذه البلاد .

وأعربت الأميرة ريمه عن شكرها للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على ثقته ودعمه الكبير وجهوده المخلصة في خدمة شباب وأبناء الوطن.

وتحمل الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان شهادة بكالوريوس في دراسة المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية.