رابطة المحترفين تدعم 10 أندية سعودية بـ2.3 مليون ريال

نجحت رابطة دوري المحترفين السعودية في تسويق 37% من اللوحات الإعلانية لـ10 أندية في دوري جميل للمحترفين بما يكفل لكل نادِ الحصول على مبلغ 2.3 مليون ريال سعودي من خلال الإعلانات للمباريات التي تقام على أرضه.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الرابطة لاحظت أن الأندية غير الجماهيرية تبيع المساحات الإعلانية في المباريات التي تستضيفها بأرقام متدنية، وقامت –الرابطة- بعد الاتفاق مع الأندية في الاجتماع الأخير بتسويق 37% من اللوحات الإعلانية للأندية محققة رقماً عالياً يدر 2.3 مليون ريال للأندية دون خصم أي عمولات، باستثناء المصاريف الإدارية وأتعاب المحامي.

وأضافت ذات المصادر: كانت المساحات الإعلانية لبعض الأندية محتكرة من قبل مسوقين محددين، وبعض المسوقين كانوا يستغلون حاجة الأندية إلى الأموال، ويحصلون على حق تسويق اللوحات بمبالغ بسيطة.

وتملك جميع الأندية 40 مساحة إعلانية مخصصة للإعلان في ملعب المباراة التي تستضيفها على أرضها، وبحسب إحصائيات الرابطة فإن أغلب الأندية باعت تلك المساحات في لموسم الماضية برقم أقل بـ50% من قيمة المبلغ الحالية، وبعد الاتفاق مع المسوق الحالي فإن الأندية لازالت تملك 20 مساحة إعلانية في مبارياتها بإمكانها تسويقها بشكل فردي.