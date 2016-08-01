11 لاعباً ولاعبة في الوفد السعودي إلى أولمبياد ريو

سيترأس الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، وفد السعودية الذي يحتوي على 11 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية في الخامس من الشهر الجاري.

ويمثل السعودية 11 لاعباً ولاعبة في ألعاب القوى والرماية والجودو ورفع الأثقال والمبارزة.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد في كلمته التي تصدرت دليل الوفد السعودي المشارك في الدورة: تحرص اللجنة الأولمبية السعودية على المشاركة والتواجد في المناسبات الرياضية الكبرى لتعزيز مكانة السعودية بين دول العالم في المجال الرياضي، لما لهذه الدورات من مكانة وأهمية في مسيرة الرياضة في العالم، وأن الدورات الأولمبية تعزز محصلة الخبرات الفنية والإدارية وتسهم في إنجاح فرص التقاء شباب السعودية مع نظرائهم في العالم وصولاً إلى الارتقاء بمستوياتهم على الجانبين التنافسي والأدائي.

وزاد رئيس الهيئة العامة للرياضة: توسيع دائرة المنافسة بزيادة أعداد الممارسين للرياضة سينعكس إيجاباً بما يضاعف من خيارات الأبطال والمتميزين الذين يترجمون هذه الجهود نجاحاً وتميزاً من خلال وضع لاعبي الوطن على منصات التتويج بفضل الدعم الذي يجده الرياضيون من القيادة.