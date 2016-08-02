الاتفاق ينهي علاقته بالبرازيلي أكوستا بسبب الإصابة

قررت إدارة الاتفاق إلغاء عقد البرازيلي ريكاردينيو أكوستا، وذلك بعد تجدد إصابته التي عانى منها سابقا في الركبة، حيث سيحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 4 أشهر.

وقدمت إدارة النادي الشرقي شكرها للاعب على تفهمه لصعوبة المرحلة وضيق الفترة التي تسبق انطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين، مثمنة الدور الكبير الذي لعبه في عودة الفريق للدوري الممتاز حيث شارك معه في دوري الدرجة الأولى.

وعن ذلك تحدث خالد الدبل، رئيس النادي العائد مجدد إلى دوري الكبار: "كنا نأمل أن يستمر اللاعب لكن الإصابة حالت دون ذلك، نقدر له مساهمته مع الفريق في الصعود للدوري الممتاز، والأثر الذي سيتركه حيث كان محترفاً مميزاً".