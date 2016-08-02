البرازيلي ألفيس ثالث أجانب الهلال

أعلن الهلال تعاقده مع البرازيلي تياغو ألفيس لاعب بينابولينس والمعار إلى سيونغنام الكوري، ليرتبط مع الفريق بعقد يمتد 3 أعوام، وينضم إلى مواطنيه كارلوس إدواردو وليو بوناتيني.

ووفقاً لموقع الهلال الرسمي فإن الأمير نواف بن سعد تكفل بكامل قيمة انتقال اللاعب البرازيلي، بالإضافة إلى مقدم عقده.

ولعب ألفيس (23 عاماً) 19 مباراة مع سيونغنام الكوري الجنوبي في الموسم الماضي، مسجلاً 19 هدفاً.

وتخرج ألفيس من فئات سانتوس السنية، إلى جانب نيمار قائد المنتخب البرازيلي، وانتقل بنظام الإعارة إلى عدد من الفرق المحلية مثل بوا إسبورتي، وأميريكا، وبارانا، قبل أن يشتري بينابولينس عقده ويعيره إلى بوهانغ الكوري الجنوبي ومنه إلى مواطنه سيونغنام.

