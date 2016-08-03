الوحدة يرفض عرض النصر لضم آل عراف.. والأهلي يترقب

رفضت إدارة الوحدة العروض المقدمة من نظيرتها النصراوية بخصوص انتقال الحارس عبدالله آل عراف إلى صفوف فريق الأخيرة، مطالبة بزيادة المبلغ المقدم، بينما أبدى الأهلاويون رغبتهم بشراء عقد الحارس الذي ضمه بيرت فان مارفيك إلى معسكر المنتخب السعودي الذي أقيم في النمسا الشهر الماضي.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن إدارة النصر قدمت عرضاً لاستعارة الحارس لمدة موسم مقابل 2.5 مليون ريال سعودي، أو شراء كامل عقده مقابل 7.5 مليون ريال، لكن إدارة الوحدة طلبت من النصراويين رفع عرضهم إذا ما أرادوا الحصول على خدمات آل عراف (21 عاماً).

وطبقاً لذات المصادر فإن محادثات غير رسمية دارت بين منسوبين لإدارة الوحدة ومساعد الزويهري رئيس أهلي جدة بخصوص شراء عقد الحارس الشاب، وأبدى الزويهري رغبة ناديه بالحصول على خدمات آل عراف بعد رحيل الحارس الاحتياطي عبدالله المعيوف إلى صفوف الهلال، لكن لم يُقدم الأهلاويون عرضهم حتى اللحظة بشأن شراء العقد.

وفي المقابل، قال هشام مرسي رئيس الوحدة لـ"العربية.نت": لم يصلنا أي شيء رسمي خلال الفترة الماضية بخصوص اهتمام النصر بخدمات آل عراف، كل ما دار كان مجرد محادثات لم تأخذ صفة الرسمية. وأتبع: إذا هناك عرض رسمي لاستعارته فنحن لا نمانع ذلك، أما بيع عقده فهذه فكرة غير واردة بالنسبة لنا على الإطلاق.

ولعب آل عراف 10 مباريات فقط مع فريقه في الموسم الماضي، ولج شباكه حينها 14 هدفاً