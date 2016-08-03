حفر الباطن.. المدينة رقم 21 في تاريخ الدوري السعودي

ستكون حفر الباطن المدينة رقم 21 التي تقدم نادياً إلى الدوري السعودي الممتاز منذ انطلاقه أواخر السبعينات الميلادية، بعدما أعلن الاتحاد السعودي صعود ناديها الباطن إلى دوري المحترفين بدلاً من المجزل الهابط إلى الدرجة الثانية نتيجة التلاعب بمباريات دوري الدرجة الأولى.

وسبق لأندية من الرياض، جدة، مكة، حائل، الخبر، المدينة المنورة، الدمام، سيهات، بريدة، عنيزة، الطائف، خميس مشيط، الأحساء، الخرج، سكاكا، نجران، أبها، حرمة، تبوك أن لعبت في الدوري الممتاز.

وتقع حفر الباطن في شمالي شرق السعودية، على الحدود المحاذية لدولة الكويت، ويبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، لكن "عاصمة الربيع" كما يطلق عليها شعبياً لم تفرح بصعود فريقها الباطن الذي نشأ بعد دمج ناديي الأهلي والتاج أواخر السبعينات الميلادية، حتى أعلن الاتحاد السعودي مساء الأربعاء تصعيده بدلاً من المجزل.

وخلال الأعوام الماضية، قدمت الرياض إحدى 4 مناطق احتفلت أنديتها بلقب الدوري السعودي طوال تاريخه، 5 أندية وهي الهلال والنصر والشباب والرياض وسدوس، وحملت الأندية الثلاثة الأولى بطولة الدوري، وكان آخرها 2015 عندما توج النصر بلقب بطولة دوري المحترفين.

كما حققت أندية جدة الاتحاد والأهلي بطولة الدوري مرات عديدة، كان آخرها الموسم الماضي عندما احتفل الأهلاويون بلقبهم في أبريل، وفي المقابل قدمت الدمام الاتفاق والنهضة، وفاز الأول بلقب الدوري مرتين في الثمانينات الميلادية، وتعتبر الأحساء المنطقة الرابعة التي يفوز نادٍ منها بلقب الدوري عندما فعل الفتح ذلك في 2013، رغم تقديمها فريقي هجر والروضة إلى جانبه في سنوات ماضية.

وشارك الطائي إلى جانب الجبلين في الدوري الممتاز سنوات طويلة، قبل أن تختفي أندية حائل من التواجد في دوري المحترفين في 2008 بعد هبوط الأول، وفي المقابل واصلت أندية بريدة وهي التعاون والرائد تواجدها في دوري المحترفين السعودي، وسيلعب الأول آسيوياً الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، أما جارتها عنيزة التي قدمت النجمة والعربي فلم يعد لأنديتها أي تواجد في الدوري.

وشاركت أندية الشعلة والكوكب من الخرج في الدوري الممتاز سنوات طويلة، قبل أن يهبط الشعلة أواخر موسم 2014-2015 إلى دوري الدرجة الأولى، وبنفس العدد لعب ناديا المدينة المنورة أحد والأنصار، وكان الأخير قد ودع دوري المحترفين في نهاية موسم 2011-2012.

وفي المقابل، قدمت مكة فريق الوحدة الذي يشارك حالياً في الدوري، ويتواجد الخليج من سيهات، والقادسية من الخبر، والفيصلي من حرمة، أما سكاكا التي يقع فيها مقر العروبة ونجران الذي يحمل ناديها اسمها فهبطا خلال الموسمين الماضيين توالياً.

وخلال المواسم الماضية تواجدت أندية أبها من أبها، والحزم من الرس، والوطني من تبوك، وكان آخرهم تواجداً في الدوري الحزم حتى نهاية موسم 2010-2011، أما الطائف فلعب منها نادي عكاظ في الثمانينات الميلادية، وكذلك خميس مشيط التي قدمت ضمك في ذات الفترة.