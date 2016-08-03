فهد بن سلطان يؤكد: كأس تبوك ستقام سنوياً

أكد الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك شمال السعودية، أن كأس تبوك الدولية سيتم إقامتها سنويا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة بحضور مختلف الفرق.

وقال أمير تبوك في تصريح إعلامي: " الدورة سوف تستمر وتكون سنوية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة، والسياحة لها هيئة خاصة وصناعة كاملة وتبوك جاهزة لاستقبال اي نشاط سياحي".

وزاد قائلاً: "أشكر كل من حضر سواء من الفرق اداريين ولاعبين، وكل نجوم الكرة السعودية الذين يحضرون هنا، وجعلوا تبوك كلها فرحة، والأهم منذ ذلك كل الفرق تستفيد من هذه الدورة لخوض المسابقات المحلية بمعرفة أكبر للجهازا لفني للتعرف على مستويات اللاعبين".

وكان الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك قد دعم مليون ريال لكلاً من اتحاد جدة والنصر المشاركين في بطولة تبوك الدولية، فيما قدم 100 ألف دولار لفريقي الانتاج الحربي المصري والوداد البيضاوي المغربي.