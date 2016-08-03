7 دقائق في رحلة صعود الباطن تحولت إلى 100 يوم

سبع دقائق كان ينتظرها الباطن وآلاف من جماهيره في مقر النادي أثناء تقدم فريقهم على الوطني، لإعلان تأهلهم رسمياً إلى دوري جميل تحولت إلى 103 أيام، حدث خلالها العديد من الأحداث.. وهدف ليوناردو المجزّل في شباك الجيل ربما يكون أهمها.

حسن حبيب وليوناردو أخذا الاتفاق والمجزل، أما الباطن فلم تشفع له المستويات الباهرة التي قدمها طوال مشواره في دوري الدرجة الأولى بالتأهل المباشر، وانتظر طويلاً ليلاقي الرائد وبعدما قطع نصف الطريق في حفر الباطن، سقط في بريدة، قبل أن تعلن الهيئة عن فتح تحقيق بخصوص تلاعب بنتائج دوري الدرجة الأولى.. ومنذ مساء الأربعاء بات كل ما ذكر ماضياً، بعدما أقر الاتحاد السعودي صعود النادي الشمالي إلى مصاف دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

700 ألف من سكان حفر الباطن أو يزيدون، كانوا ينتظرون نهاية أبريل 2016 قبل أن ينتصف أغسطس الذي يسبقه، مسيرة ناديهم المميزة بعثت على التفاؤل بشكل مباشر ابتداءً من فوزه الصعب على الطائي في الجولة الأولى بمباراة استضافها الجار الشمالي، ومع مرور الجولات ووصولاً إلى الجولة 12 كان فريقهم قد فقد 12 نقاط جراء خسارة أمام العروبة وأخرى مفاجئة أمام أحد و3 تعادلات اثنان منها خارج الأرض أمام الجيل والاتفاق.

"ليستر السعودية" هل كان تشبيهاً يدعمه تقارب الألوان بين الباطن وبطل الدوري الإنجليزي؟ أم هي المسيرة الجيدة في الدوريين لكلا الناديين في الموسم الماضي بعد سنوات متعثرة ؟! .. أما الإجابة فهي ربط بينهما تسبب به طالب مبتعث من أهالي المنطقة رفع لوحة يعلن دعمه للباطن وليستر في مباراة للأخير، وبالتأكيد أن للألوان والنتائج المذهلة دورا في ترسيخ ذلك التشبيه.

1 يناير 2016: الباطن يستضيف الجيل على أرضه، والأخير يتقدم بالنتيجة أكثر من مرة، حتى انتهت المباراة بخسارة الباطن للمرة الرابعة خلال 6 مباريات.. حينها خرج ناصر الهويدي رئيس الباطن إلى المدرج الغاضب من الخسائر المتتالية، وأطلق لهم وعداً بأن يصعد الفريق إلى دوري المحترفين.

وبالرغم من حدوث اكتئاب شتوي تسبب بهدر نقطي كبير للفريق وتقليص الفارق المريح الذي كان يتميز به عن المنافسين، لكن الباطن لم يتراجع في الترتيب أكثر من مرتبتين، وحينها فقد الحبيب بن رمضان مدربه السابق وظيفته بعد تراجع مخيف بالنتائج، لكن الفريق عاد إلى الصدارة في فبراير الماضي بعد الفوز على العروبة.

وحتى الجولات الأخيرة كان الباطن المرشح الأقوى للتأهل قبل الأسبوع الأخير، لكن الفريق تعادل في اللحظات الأخيرة مع الاتفاق بعدما أحرز ريكاردينيو هدف التعديل في الوقت بدل الضائع، وفي الجولة قبل الأخيرة تعادل سلبياً مع الحزم.

وحتى والباطن يحل ثالثاً في الدوري، كان هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال 30 جولة بالتساوي مع العروبة، أحرز لاعبوه 49 هدفاً، وثاني أفضل دفاع بعدما تلقى 31 هدفاً، والأكثر فوزاً بواقع 15 مباراة.