أيالا: سأرد على استقبال النصراويين داخل الملعب

وعد الباراغوياني فيكتور أيالا لاعب النصر الجديد، جماهير ناديه بتقديم كل ما لديه ورد ثقتها بإمكانياته بعد الاستقبال الذي لقيه منها بعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي صباح الأربعاء.

وقال أيالا عقب توقيعه على العقد الرسمي الذي سيربطه مع الأصفر لمدة موسمين: سعيد جداً بأن أكون أحد لاعبي النصر، وأشكر مسؤوليه على حرصهم بأن أكون ضمن عناصر الفريق الذي يعتبر من الفرق المعروفة على مستوى قارة آسيا.

وزاد: سأعمل كل شيء لأكون عند حسن ثقة الجماهير بعد حفاوة الاستقبال الذي لقيته في المطار عقب وصولي إلى الرياض، وأنا أتيت إلى النصر للإسهام بانتصارات الفريق وتقديم نفسي للجماهير في المنطقة.

