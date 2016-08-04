إدواردو والشهراني يغيبان عن الهلال في مباراة السوبر

سيخوض الهلال مباراة كأس السوبر أمام غريمه أهلي جدة منتصف الأسبوع المقبل دون لاعبيه كارلوس إدواردو وياسر الشهراني بعد الإصابات التي لحقت بهما خلال مواجهة أودينيزي الإيطالي ودياً.

وقال المركز الإعلامي بالنادي الأزرق أن إدواردو والشهراني سيعودان إلى الهلال رفقة زميلهما فيصل درويش لإكمال برامجهما العلاجية، ولن يرحل الثلاثي مع الفريق إلى لندن حيث ستقام مباراة كأس السوبر منتصف الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد آخر، قرر المدرب غوستافو ماتوساس استبعاد عبدالعزيز الدوسري وعبدالله الحافظ ومروان الحيدري ويوسف السالم من قائمة الفريق المغادرة إلى العاصمة البريطانية، وسيواصل المبعدون تدريباتهم بمقر النادي في الرياض.

