جماهير الباطن تستقبل بعثة الفريق بالورود والأهازيج

واصلت جماهير الباطن احتفالاتها بعد إعلان اتحاد القدم صعود فريقها إلى مصاف أندية دوري جميل للمحترفين، أمس الأربعاء، وذلك حينما استقبلت بعثة فريقها بالورود عند وصولها إلى المطار عقب الفراغ من معسكر مصر التحضيري للموسم الجديد.

الخميس، الرابع من أغسطس 2016، سيكون يوما عالقا في أذهان منسوبي نادي الباطن، لاعبيه، وحتى جماهيره، بعثة الفريق صباحا تحط رحالها في المدينة الشمالية التي لم تنم منذ اعلان الخبر التاريخي.

احتفالات، أهازيج، وسيارات عديدة أحاطت بحافلة الفريق منذ مغادرتها المطار وصولا إلى مقر النادي، فيما طالبت جماهير "السماوي" كما يحب أن يطلق عليه محبوه، لاعبيها بظهور مشرف يليق باسم المدينة وقاطنيها، وبحجم الفرحة العارمة التي طغت على محياهم منذ ساعات تلقيهم الخبر السعيد.