النصر يسدد الرواتب.. وينهي 70% من التزاماته

أنهت إدارة النصر تسديد 70% من التزاماتها المالية، وسددت للاعبيها 4 رواتب شهرية، على أن تستكمل المرتبات الأخرى قبل انطلاق الموسم المقبل منتصف الشهر الجاري.

وقالت إدارة النصر في خبر صحفي: في سعيها لإكمال الإلتزامات المالية لمتطلبات التسجيل قامت إدارة النادي هذا اليوم بإيداع أربع رواتب في حسابات جميع اللاعبين إضافة إلى تسديد بعض الالتزامات الأخرى , وبذلك تكون الإدارة قد أنهت مايقارب من 70% من الالتزامات المالية المطلوبة للتسجيل , كما ستقوم وبالتعاون مع أعضاء شرف النادي ورجالاته بالإيفاء بباقي الالتزامات قبل أول مباراة في نهاية الأسبوع القادم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وصول ديون النصر إلى 265 مليون ريال، منها 72 مليون ريال قصيرة الأجل

