أدريان: فسخت عقدي.. القريني: تحمل مسؤولية تصريحك

تضاربت الأنباء بين رحيل البولندي أدريان ميرزفيسكي لاعب النصر، وإدارته بعدما أكد رحيله عن النادي وتحوله إلى لاعب حر، فيما يقول سلمان القريني، أمين عام النادي، إن النادي لم يتلق أي شيء بخصوص رحيل أدريان.

وراجت أنباء صباح الأربعاء عن رحيل أدريان بعيداً عن النصر بعد موسمين مثل بهما الفريق، وتبقى له بعقده مع النادي الموسم القادم كاملاً.

وقال أدريان ميرزفيسكي لـ"العربية.نت": نعم فسخت عقدي مع النصر، وأنا الآن لاعب حر، ولا أريد الدخول في مزيد من التفاصيل.

وكانت إدارة النصر قد سلمت اتحاد القدم السعودي مستحقات اللاعب البولندي المتأخرة، لكن الأخير يلمح إلى عكس ذلك، وقال: مثلما قلت قبلاً، لا أريد الخوض بالتفاصيل، لكن لا تصدقوا كل ما يقوله النادي. الأمر باختصار أن أدريان ميرزفيسكي فسخ عقده مع النصر وبات لاعباً حراً.

وفي المقابل، خالف سلمان القريني أمين عام نادي النصر ما قاله أدريان، وأضاف: لم يصلنا شيء من إدارة الكرة حيال ادريان، وما قاله اللاعب يتحمله شخصياً.

ورفض القريني الحديث عن أي متأخرات يطالب بها اللاعب البولندي، مفضلاً عدم الخوض في التفاصيل، وزاد: لم نقرر الاستغناء عن أدريان بعد، لازلنا ننتظر التقرير الفني من قبل المدرب زوران ماميتش بخصوص اللاعبين الذين يرغب باستمرارهم.

وكان أدريان قد انتقل إلى النصر صيف 2014 قادماً من طرابزون سبور التركي، ونجح بالحصول على دوري عبداللطيف جميل مع الأصفر ووصافة كأس الملك، وفي الموسم الماضي سجل 10 أهداف في 19 مباراة دورية لعبها، وصنع 6 مثلها لزملائه.