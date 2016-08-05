مدرب الهلال يعيد 8 لاعبين إلى الرياض

قرر غوستافو ماتوساس، المدير الفني لنادي الهلال، استبعاد الرباعي مروان الحيدري، عبدالله الحافظ، يوسف السالم، وعبدالعزيز الدوسري من قائمة الفريق المغادرة إلى لندن لخوض مواجهة كأس السوبر أمام أهلي جدة، على أن يغادروا إلى الرياض رفقة زملائهم المصابين البرازيلي كارلوس إدواردو، ياسر الشهراني، ماجد النجراني، وفيصل درويش.

وسيكمل الرباعي المستبعد تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي، فيما سيواصل اللاعبون المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية في العيادة الطبية للنادي العاصمي.

وتقرر أن يجري الفريق الهلالي حصة تدريبية أخيرة صباح الجمعة، على أن تغادر البعثة مساء إلى لندن تحضيرا لمواجهة نهائي كأس السوبر الاثنين المقبل.