جماهير النصر تستقبل الكرواتي توماسوف

استقبلت جماهير النصر لاعب فريقها الكرواتي توماسوف بعد وصوله صباح السبت إلى الرياض، استعدادا للتوقيع رسميا والانضمام إلى صفوف الفريق الأصفر.

وكتب أصفر العاصمة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" فور وصول اللاعب: "وصل قبل قليل اللاعب الكرواتي توماسوف إلى الرياض، وسيوقع عقده الرسمي مع النادي، على أن يشارك بتدريبات الفريق غداً الأحد".

وكان الفريق النصراوي قد خسر أمام اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة تبوك الدولية الودية، والتي نال لقبها الوداد المغربي على حساب الإنتاج المصري.