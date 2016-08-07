أهلي جدة والهلال يدشنان الموسم بموقعة "لندن"

يدشن أهلي جدة والهلال الموسم السعودي لكرة القدم يوم الاثنين عندما يلتقيان في مباراة السوبر التي يحتضنها ملعب نادي فولهام "كرافين كوتاج" بلندن الذي يتسع لـ22 ألف متفرج.

وانطلقت كأس السوبر عام 2013 لتقام بشكل سنوي مطلع كل موسم وتجمع بطلي الدوري والكأس.

ويسعى الأهلي بطل ثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي إلى تجاوز منافسه وتأكيد أفضليته في ظهوره الأول في هذه البطولة وتحقيق اللقب، فيما يتطلع الهلال بطل كأس ولي العهد إلى الاحتفاظ باللقب وايقاف التفوق الأهلاوي في المباريات الأخيرة.

وعطفا على استعدادات الفريقين اللذين تقاسما بطولات الموسم الفائت والأسماء الدولية المميزة التي يضمها كل فريق، فإن المباراة لن تخلو من الإثارة والندية طوال دقائقها، ومن المنتظر أن تكون خير بداية للموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون أفضل من سابقه نظرا لجهوزية معظم الفرق سيما الكبيرة منها.

واستعد الأهلي لهذه المباراة وبقية بطولات الموسم من خلال معسكر اعدادي أقامه في مدينة ماربيا الأسبانية وخاض خلاله خمس مباريات ودية وقف من خلالها مدربه الجديد البرتغالي جوزيه غوميز على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

وعلى مستوى التعاقدات، فقد نجح الفريق في استقطاب اللاعبين الدوليين علي عواجي قادما من الوحدة وعبدالفتاح عسيري من الاتحاد، كما تعاقد مع البرازيلي كارلوس لويز بدلا من مواطنه ماركينيو.

من جهته، فإن استعدادات الهلال لهذا الموسم اختلفت عن المواسم السابقة فدخل في سوق الانتقالات بقوة وتعاقدت إدارة النادي مع الرباعي الدولي أسامة هوساوي قادما من الأهلي وعبدالملك الخيبري من الشباب وعبدالمجيد الرويلي من التعاون وماجد النجراني من القادسية، والثنائي البرازيلي المهاجم ليو بوناتيني وتياغو ألفيس فانضما إلى مواطنهما كارلوس إدواردو، وما زال النادي يبحث عن اجنبي رابع.

وكان الهلال قد حسم ملف المدرب مبكرا عندما تعاقد مع الأوروغوياني غوستافو ماتوساس قبل أن يقيم معسكرا في النمسا خاض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية.

وإذا كان الأهلي سيدخل المباراة بصفوف مكتملة خصوصا بعد تعافي معتز هوساوي وعلي عواجي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا، فإن الهلال سيعاني جراء الغيابات العديدة، حيث يفتقد خدمات عبدالله الزوري وياسر الشهراني وفيصل درويش وماجد النجراني وإدواردو بداعي الإصابة.

ويعتبر النهائي الذي يجمع الأهلي والهلال الثاني عشر بين الفريقين في مختلف البطولات والأول في هذه البطولة وكذلك الأول الذي يقام خارج السعودية، وسبق أن تقابلا إحدى عشرة مرة في خمس بطولات ودانت الأفضلية خلالها للهلال الذي فاز في ثمانية نهائيات مقابل فوز الأهلي في ثلاثة فقط، وسجل هجوم الأزرق خلال تلك المواجهات النهائية 20 هدفا مقابل 11 هدفا لهجوم الأخضر.

وكانت النسخة الأولى للسوبر السعودية في 2013 قد جمعت الفتح بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك وانتهت بفوز الفتح، أما النسخة الثانية فجمعت النصر بطل الدوري والشباب بطل كأس الملك وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وجمعت النسخة الثالثة النصر بطل الدوري والهلال بطل كأس الملك في مدينة الضباب لندن العام الماضي على ملعب نادي كوينز بارك رينجرز "لوفتس رود" وانتهت بفوز الهلال بهدف.

وبعد النجاح الذي صاحب النسخة الماضية، قرر اتحاد الكرة السعودي تكرار التجربة وإقامة النسخة الرابعة في لندن أيضا.



