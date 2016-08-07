الإصابة تبعد السعودية جود عن الأولمبياد

لم تخض السعودية جود فهمي مباراتها في رياضة الجودو ضمن وزن تحت 52 كلغ في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية بسبب الإصابة، بحسب ما ذكرت اللجنة الأولمبية السعودية.

وكتبت اللجنة في حسابها على موقع "تويتر": "تعرضت اللاعبة جود فهمي لإصابة في يدها وقدمها خلال التدريب، وأوصت اللجنة الطبية بعدم مشاركتها في منافسات الجودو في أولمبياد ريو".

وكانت فهمي (22 عاما) ستواجه كريستيان لوجنتي من موريشيوس على ملعب كاريوكا ارينا 2 في منطقة بارا (غرب ريو)، علما بان لوجنتي فازت بعدها على الاسرائيلية جيلي كوهين.

وتضم البعثة السعودية في ريو اربع رياضيات هن العداءة فضلا عن فهمي، العداءتان سارة العطار (ماراتون) وكاريمان ابو الجدايل (100 م) والمبارزة لبنى العمير.

وكانت السعودية أشركت رياضيتين في اولمبياد لندن 2012، هما العطار (800 م)، ولاعبة الجودو وجدان شهرخاني.

وتشترط اللجنة الاولمبية الدولية منذ اعوام قليلة وجود رياضية على الاقل من كل بلد مشارك في الالعاب الاولمبية.