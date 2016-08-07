الرويلي: أطمح لتحقيق بطولتي الأولى مع الهلال

يطمح اللاعب عبدالمجيد الرويلي، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الهلال، في التتويج بأولى بطولاته مع النادي العاصمي، وذلك عندما يلتقي نظيره أهلي جدة في مواجهة كأس السوبر غدا الاثنين، معتبرا المواجهة اللندنية، تحديا حقيقا أول لهم كلاعبين عقب اختتام معسكر النمسا، خصوصا الملتحقين مؤخرا إلى صفوف الفريق الأزرق.

وقال الرويلي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أقمنا معسكرا خارجيا في النمسا تحضيرا لموسم فريقنا الجديد، والذي سينطلق بمواجهة شقيقنا الأهلي في كأس السوبر، خضنا خلاله العديد من المواجهات الودية بهدف الانسجام فيما بيننا كلاعبين".

وأضاف: "نحن الآن جاهزون تماما لخوض مواجهة الأهلي، والتي تعد بالنسبة لنا كلاعبين تحديا حقيقيا أول، خصوصا اللاعبين المنضمين للفريق مؤخراً".

وزاد في حديثه: "نادي الهلال عريق بإنجازاته وبطولاته، كان حلما وتحقق بالنسبة لي، أطمح بعد حلم تمثيله إلى حصد العديد من البطولات بشعاره، بدءا من مواجهة السوبر أمام شقيقنا الأهلي واسعاد المدرج الأزرق".

واستقطب الهلاليون الرويلي، بعدما قدم مستويات ملفتة للأنظار إبان تمثيله التعاون خلال منافسات الموسم المنقضي، والذي احتل خلاله المرتبة الرابعة في سلم هدافي الدوري عقب احرازه 13 هدفاً، بعد الثلاثي الأجنبي عمر السومة، جيلمين ريفاس، وكارلوس إدواردو.