المعيوف: لا مكان للعاطفة في "السوبر"

يتقدم عبدالله المعيوف، زملاءه اللاعبين في التشكيلة الهلالية المشاركة في موقعة كأس السوبر اللندني، أمام فريقه السابق أهلي جدة، والذي توج معه بثنائية الدوري والكأس خلال منافسات الموسم الماضي.

وعن ذلك يقول العائد مجدداً إلى البيت الأزرق في حديث خاص لـ"العربية.نت": "عدت مجددا إلى بيتي الأزرق بعد غياب دام قرابة 9 مواسم، عدت برغبتي لتمثيل الهلال، وأطمح من خلاله إلى تحقيق المزيد من الانجازات والألقاب".

وعن مواجهة فريقه السابق في اختباره الأول وبطولته الأولى بعد عودته لارتداء الشعار الهلالي، أضاف: "قضيت سنوات وأياما جميلة بين أسوار النادي الأهلي لا يمكنني نسيانها أبدا، كذلك الموسم الماضي الذي يعد موسما استثنائيا بعد تحقيق ثنائية الدوري والكأس، لكننا الآن في زمن احتراف كرة القدم، وعلى اللاعب تقديم كل ما بوسعه للنادي المنتمي إليه وللشعار الذي يرتديه".

وأنهى المعيوف حديثه: "تربطني بالأهلي ورجالاته وجماهيره علاقة قوية، وستظل كذلك إلى الأبد، لكنه لا مكان للعاطفة داخل المستطيل الأخضر، بذلنا مجهودا كبيرا خلال فترة معسكرنا التحضيري في النمسا، ونتمنى أن نتوجه بالبطولة الأولى وأن تكن فأل خير لنا طوال منافسات الموسم الجديد".