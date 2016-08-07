الهلال يدخل السوبر بكامل لاعبيه

أعلنت لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي السماح للهلال بتسجيل لاعبيه المحليين والأجانب الجدد بعدما قدمت إدارته كافة الحوالات البنكية الخاصة برواتب لاعبيه حتى نهاية يونيو الماضي، وعدم وجود أي قرار ضده من قبل غرفة فض المنازعات.

وقالت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي عبر "تويتر": نادي الهلال ينهي جميع شروط التسجيل حيث قدم الحوالات البنكية حتى نهاية شهر ٦/٢٠١٦ ولا توجد عليه قرارات من الغرفة وتجاوز شرط مديونيات الأندية.

وتعاقد الهلال مع عبدالمجيد الرويلي وعبدالله المعيوف وأسامة هوساوي وعبدالملك الخيبري وماجد النجراني كلاعبين محليين، كما أبرمت إدارته عقوداً مع البرازيليين ليو بوناتيني وتياغو ألفيس والأورغوياني نيوكولاس ميليسي