حمزة صالح: غيابات الهلال فرصة للأهلي

أكد حمزة صالح، لاعب أهلي جدة السابق، أن مواجهة كأس السوبر التي تجمع فريقه بالهلال في لندن، لن تكون سهلة على كلا الفريقين.

وقال صالح في حديثه لـ"العربية.نت": "المباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، وهما جاهزان بعد أن أقاما معسكرات خارجية وأيضاً ما سيزيد قوة المباراة أنها ستكون خارج السعودية وهي فرصة للاعبين لأن يقدموا كل ما لديهم".

وتوقع صالح أن ينجح البرتغالي غوميز في إكمال نجاحات السويسري غروس مدرب الفريق السابق، وقال: "أعتقد أن الأهلي وفق في التعاقد مع البرتغالي غوميز فهو مدرب أثبت نفسه من خلال المستويات التي قدمها فريقه السابق التعاون في الموسمين الماضيين إذ نجح بتوليف فريق مميز بأقل الإمكانيات وأتوقع أنه سيكون قادراً على إكمال العمل الذي قام به غروس في الموسمين الماضيين".

وحول الغيابات الكبيرة لفريق الهلال، قال: "بلا شك غياب الزوري والشهراني وإدواردو سيعطي أفضلية للأهلي كونهم من الركائز الأساسية للفريق الهلالي ولكن في المقابل الفرق الكبيرة دائماً ما يكون النقص مولداً للقوة والهلال قام بانتدابات كبيرة هذا الموسم".

وامتدح حمزة صالح خطوة إدارة الأهلي بالإبقاء على الثلاثي السوري عمر السومة والمصري محمد عبدالشافي واليوناني فيتفاتزيديس، وأضاف: "الاستقرار مهم في عالم كرة القدم، وهذا ما فعلته الإدارة حينما أبقت على الثلاثي لاسيما وأنهم ظهروا بمستويات مميزة وأعتقد أنهم سيعطون الفريق قوة هذا الموسم من ناحية الثبات على التشكيلة".

وحول توقعاته لمستوى الأهلي هذا الموسم، اختتم حديثه: "مباراة السووبر ستعطي انطباعا أوليا عن ما سيقدمه الفريق هذا الموسم فالفريق إذا ما نجح في حصد اللقب فإنه سيكون بمثابة الدافع القوي والمهم لمواصلة الإنجازات".